CHP’nin ‘128 milyar’ dolar iddiası ve gerçekler!
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A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ve Cemil Barlas'ın sunduğu gündem programına katılan Sabah Gazetesi Ekonomi yazarı Dilek Güngör, CHP'nin ortaya attığı '128 milyar dolar' iftirasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Merkez Bankası'nın mevcut rezervinin 89.3 milyar dolar olduğunu vurgulayan Güngör, 128 milyar hikayesinin ekonomistler arasında yapılan tartışmadan çıktığını vurguladı. 128 milyar dolar hesaplarının yanlış olduğunu da aktaran Güngör, "Diyorlar ki, 'Katar'la yapılan SWAP anlaşması var 15 milyar dolar, bankalarla yapılan swap anlaşmaları var. Bunlar çıkarıldığı zaman eksi rezerve düşüyor. 128 milyar dolar Hikayesi buradan çıkıyor" dedi