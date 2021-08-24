Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
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AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. (24 Ağustos 2021 Salı)