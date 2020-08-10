Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş SABAH’a konuştu: "Tüm haksız eleştirileri vicdanlara havale ediyorum" | Video
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş bağlamından koparılan vakıf bedduası ve kılıçlı hutbe konularında çarpıcı açıklamalarla bulundu "Bizim inancımızda aslolan vefat edenlerin ardından dua etmektir. Kılıçla hutbe okumak bizim tarihimizde ve geleneğimizde var olan, yaygın bir uygulamadır ve geçmişi Hz. Ömer dönemine kadar uzanır"