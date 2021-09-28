Video Türkiye HDP’li Taşçıer’den Kılıçdaroğlu’na ittifak şartı!

HDP’li Taşçıer’den Kılıçdaroğlu’na ittifak şartı!

HDP’li Taşçıer’den Kılıçdaroğlu’na ittifak şartı!
28.09.2021 | 23:38

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HDP vekili İmam Taşçıer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğu çıkışını ve çözüm için de HDP'yi işaret etmesini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun çözüme ilişkin projesini açıklaması gerektiğini vurgulayan Taşçıer, "Anayasanın ilk dört ile 40 ve 41’inci maddesi değiştirilmezse, bazı kanunlardaki çekinceler kaldırılmazsa, Kürt sorunu tartışılamaz. Kürtlerin talepleri de bellidir." dedi.

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