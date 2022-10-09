İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama!

Kadıköy’de bir binada patlama meydana geldi. Çıkan yangın sonrası yükselen alevler yandaki iki binaya da sıçradı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangının doğalgaz patlaması sonucu çıktığı belirtilirken dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Gelen son bilgilere göre ekiplerin müdahalesi sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı.