SON DAKİKA | Karadeniz Gazı için tarihi gün: Yavuz'a Karadeniz'de kritik görev

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OTOMATİK OYNAT
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Balıkesir’de trafik polisinin vatandaşa yardımı kameraya böyle yansıdı 08.04.2022 | 17:16
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Öğrencilerden İBB’ye protesto 08.04.2022 | 16:46
09:13
Başkan Erdoğan'dan 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nda önemli açıklamalar 08.04.2022 | 14:51
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CHP'li Ali Mahir Başarır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alçak sözlerle hedef aldı! 08.04.2022 | 11:38
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Türkiye Yusuf Bebek için harekete geçti! Hollanda’ya uçak gidecek... 08.04.2022 | 08:45
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Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'dan kadın gazeteciye azar 07.04.2022 | 13:55
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İstanbul Emniyeti'nden anlamlı film! Bayrak sevdasına vurgu yaptılar... 05.04.2022 | 13:22
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HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı... Aile sayısı 280 oldu 02.04.2022 | 13:41
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Çanakkale’deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı 02.04.2022 | 09:04
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Başkan Erdoğan açıkladı! "İstanbul'da liderler zirvesi olabilir!" | Video 01.04.2022 | 14:13
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak Filyos Limanı’nda “Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Töreni”nde konuştu. Karadeniz gazı için; 65 tonluk kuyubaşı vanası Karadeniz'in derinliklerine indirilecek.