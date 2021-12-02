SON DAKİKA: PKK/KCK'lı terör elebaşı Duran Kalkan'ın koruması Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi
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Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan'ın korumalığını yapan terörist Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.
PKK/KCK'lı terör elebaşı Duran Kalkan'ın koruması Mazlum Jir Agiri kod adlı Emrah Adıgüzel ve Sarina/Diljin kod adlı Pervin Arslan, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen operasyonla Türkiye'ye getirildi.