GOL | Kırklarelispor 1-0 Sipay Bodrum
Ziraat Türkiye Kupası D grubu ilk hafta maçında Kırklarelispor 6. dakikada Okan Derici'nin attığı golle Sipay Bodrum FK karşısında skoru 1-0’a getirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
GOL | Kırklarelispor 2-0 Sipay Bodrum FK 08.01.2025 | 15:12
01:13
GOL | Kırklarelispor 2-0 Sipay Bodrum FK 08.01.2025 | 14:33
00:44
GOL | Kırklarelispor 2-1 Sipay Bodrum FK 08.01.2025 | 14:30
01:17
GOL | Kırklarelispor 1-0 Sipay Bodrum 08.01.2025 | 14:22
01:03
GOL | Kırklarelispor 2-0 Adana Demirspor 19.12.2024 | 18:42
01:14
GOL | Kırklarelispor 1-0 Adana Demirspor 19.12.2024 | 18:41
00:45
GOL | Çaykur Rizespor 6-0 Vanspor FK 17.12.2024 | 20:31
00:55
GOL | Çaykur Rizespor 5-0 Vanspor FK 17.12.2024 | 20:31
01:07
GOL | Çaykur Rizespor 4-0 Vanspor FK 17.12.2024 | 20:30
00:59
GOL | Çaykur Rizespor 3-0 Vanspor FK 17.12.2024 | 20:30
00:58
GOL | Çaykur Rizespor 2-0 Vanspor FK 17.12.2024 | 20:29
00:55
GOL | Çaykur Rizespor 1-0 Vanspor FK 17.12.2024 | 20:29
00:44
GOL | Corendon Alanyaspor 4-1 Fethiyespor 04.12.2024 | 16:03
01:02
GOL | Corendon Alanyaspor 4-0 Fethiyespor 04.12.2024 | 16:03
00:54
GOL | Corendon Alanyaspor 3-0 Fethiyespor 04.12.2024 | 16:02
00:42
GOL | Corendon Alanyaspor 2-0 Fethiyespor 04.12.2024 | 16:01
01:17
GOL | Samsunspor 2-4 Orduspor 03.12.2024 | 23:50
00:55
GOL | Adana Demirspor 2-2 24 Erzincanspor 17.01.2024 | 23:51
00:51
GOL | Adana Demirspor 1-2 24 Erzincanspor 17.01.2024 | 23:51
01:20
GOL | Adana Demirspor 0-2 24 Erzincanspor 17.01.2024 | 23:50