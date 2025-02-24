Acemi yıkamacının tazyikli suyla imtihanı kamerada | Video
Bursa'da bir vatandaş araç yıkamak için tazyikli suyu açtığında hortumu elinden kaçırdı. Hortumla birlikte savrulan vatandaşın suyla dans edercesine hareketleri kameraya yansıdı.
kaçıran acemi yıkamacı hortumu yakalamak için bir sağa bir sola koştu. Suyla dans edercesine mücadele eden oto yıkamacının renkli anlara iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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