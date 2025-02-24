Acemi yıkamacının tazyikli suyla imtihanı kamerada | Video 24.02.2025 | 12:13 Bursa'da bir vatandaş araç yıkamak için tazyikli suyu açtığında hortumu elinden kaçırdı. Hortumla birlikte savrulan vatandaşın suyla dans edercesine hareketleri kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir oto yıkamacı müşterisinin bıraktığı aracı yıkamak için tazyikli suyu açtı. Basınçlı suyun etkisiyle elindeki hortumukaçıran acemi yıkamacı hortumu yakalamak için bir sağa bir sola koştu. Suyla dans edercesine mücadele eden oto yıkamacının renkli anlara iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.