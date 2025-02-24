Video Yaşam Acemi yıkamacının tazyikli suyla imtihanı kamerada | Video
Acemi yıkamacının tazyikli suyla imtihanı kamerada | Video

Acemi yıkamacının tazyikli suyla imtihanı kamerada | Video

24.02.2025 | 12:13

Bursa'da bir vatandaş araç yıkamak için tazyikli suyu açtığında hortumu elinden kaçırdı. Hortumla birlikte savrulan vatandaşın suyla dans edercesine hareketleri kameraya yansıdı.

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir oto yıkamacı müşterisinin bıraktığı aracı yıkamak için tazyikli suyu açtı. Basınçlı suyun etkisiyle elindeki hortumu
kaçıran acemi yıkamacı hortumu yakalamak için bir sağa bir sola koştu. Suyla dans edercesine mücadele eden oto yıkamacının renkli anlara iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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