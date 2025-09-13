Video Yaşam Dağ yolunda sürücüyle karşılaşan ayının panik anları kamerada | Video
13.09.2025 | 10:30

Bursa’nın Karacabey ilçesinde dağ yolunda ilerleyen bir sürücü, yol üzerinde bir ayıyla karşılaştı. Aracı gören ayı, panikleyerek patika yoldan hızla uzaklaştı ve ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde dağ yolundan ilerleyen bir sürücü patika yolda ayıyla karşılaştı. Aracı gören ayı panikle kaçmaya baladı. Bir süre patika yoldan ilerleyen ayı, ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Ayının kaçış anları, sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yetkililer, dağ yollarında ve ormanlık alanlarda karşılaşılabilecek vahşi hayvanlara karşı dikkatli olunmasını tavsiye etti.
