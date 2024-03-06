Erzincan İliç’teki maden ocağında yaşanan facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelan anına ait yeni görüntü ortaya çıktı.
Öte yandan olayın 23 gününde maden ocağı sahasında toprak kaldırma çalışmaları sürüyor. Bu gün itibariyle günlük 50 bin metreküp toprak yedek toplama sahasına aktarılıyor.
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