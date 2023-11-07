Hatay'da mide bulandıran görüntüler! Belediye mührü vurdu | Video 07.11.2023 | 09:55 Hatay’ın Belen ilçesinde hijyen koşullarına aykırı satış yapan yabancı uyruklu şahsa ait iş yeri kapatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hatay'da Belen Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların sağlığını tehdit eden iş yerlerine geçit vermiyor. Zabıta ekipleri, Sarımazı Mahallesi'nde gıda sektöründe kaçak olarak faaliyetini sürdüren iş yerinde denetim yaptı. Sağlık ekiplerinin de katıldığı denetimde, yabancı uyruklu şahsa ait lokantanın kaçak olarak faaliyetini sürdürdüğü ve hijyen koşullarına aykırı satış yaptığı tespit edildi. Zabıta ekipleri tarafından iş yeri kapatıldı.