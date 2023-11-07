Video Yaşam Hatay'da mide bulandıran görüntüler! Belediye mührü vurdu | Video
Hatay'da mide bulandıran görüntüler! Belediye mührü vurdu | Video

Hatay'da mide bulandıran görüntüler! Belediye mührü vurdu | Video

07.11.2023 | 09:55

Hatay’ın Belen ilçesinde hijyen koşullarına aykırı satış yapan yabancı uyruklu şahsa ait iş yeri kapatıldı.

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Hatay'da Belen Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların sağlığını tehdit eden iş yerlerine geçit vermiyor. Zabıta ekipleri, Sarımazı Mahallesi'nde gıda sektöründe kaçak olarak faaliyetini sürdüren iş yerinde denetim yaptı. Sağlık ekiplerinin de katıldığı denetimde, yabancı uyruklu şahsa ait lokantanın kaçak olarak faaliyetini sürdürdüğü ve hijyen koşullarına aykırı satış yaptığı tespit edildi. Zabıta ekipleri tarafından iş yeri kapatıldı.
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