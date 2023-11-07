Nalbur cinayetinin sebebi ortaya çıktı | Video 07.11.2023 | 11:56 İstanbul Kartal’da nalbur dükkanında çalışan Önder Boyacı’yı (48) başından vurarak öldürdüğü öne sürülen işyeri sahibi Emin Sayar, (50) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, “bir kaç aydır dini nikahlı eşimi rahatsız ediyordu.” dediği öne sürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Emin Sayar tutuklanarak cezaevine konuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Emin Sayar'ın Yukarı Mahalle'de nalbur dükkanı vardı. Dükkanda arkadaşının oğlu Önder Boyacı da çalışıyordu. Bir süredir aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle tartışmalar yaşanıyordu. Geçen pazar günü saat 21.00 sıralarında yine aralarında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kavga sırasında Önder Boyacı, Emin Sayar'ı bıçakla saldırdı. Emin Sayar da silahını çıkartarak peş peşe ateş etti. Kurşunlardan biri Önder Boyacı'nın başına isabet etti.

Önder Boyacı, kanlar içinde yere yığıldı. Yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Polis ve sağlık ekipleri Önder Boyacı'nın başına isabet eden kurşun nedeniyle öldüğünü belirledi. Emin Sayar da polis tarafından yakalandı. İşyerinde yapılan aramada da tabanca, 5 mermi kovanı ve 4 bıçak bulunarak el konuldu.

CEZAEVİNE KONULDU

Önder Boyacı'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Emin Sayar emniyette sorguya alındı. Sayar ifadesinde, "Önder Boyacı arkadaşımın oğludur. 2 yıldır yanımda çayışıyor ve kalıyor. Uzun zamandır dini nikahlı eşimi rahatsız ediyordu. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında da olay yaşandı." dediği belirtildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Emin Sayar, tutuklanarak cezaevine konuldu.