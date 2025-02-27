GOL | Erzurumspor 0-2 İstanbulspor
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında İstanbulspor, 69. dakikada Yusuf Ali Özer’in attığı golle Erzurumspor karşısında skoru 2-0’a getirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:52
GOL | Erzurumspor 0-1 İstanbulspor 27.02.2025 | 18:23
00:59
GOL | Erzurumspor 0-2 İstanbulspor 27.02.2025 | 18:23
01:11
GOL | Erzurumspor 0-3 İstanbulspor 27.02.2025 | 18:22
00:33
GOL | Kasımpaşa 0-1 Göztepe 27.02.2025 | 18:20
00:53
GOL | Kasımpaşa 0-5 Göztepe 27.02.2025 | 18:20
00:46
GOL | Kasımpaşa 0-2 Göztepe 27.02.2025 | 18:19
00:42
GOL | Kasımpaşa 0-3 Göztepe 27.02.2025 | 18:19
00:50
GOL | Kasımpaşa 0-4 Göztepe 27.02.2025 | 18:19
00:53
GOL | Gaziantep FK 1-3 Fenerbahçe 27.02.2025 | 18:00
00:57
GOL | Gaziantep FK 1-4 Fenerbahçe 27.02.2025 | 17:59
09:20
10:15
01:43
GOL | MKE Ankaragücü 0-1 Corendon Alanyaspor 26.02.2025 | 23:15
02:39
GOL | MKE Ankaragücü 1-1 Corendon Alanyaspor 26.02.2025 | 23:15
01:44
GOL | Fatih Karagümrük 1-2 İskenderunspor 26.02.2025 | 22:42
00:23
GOL | Fatih Karagümrük 0-2 İskenderunspor 26.02.2025 | 22:42
00:48
GOL | Fatih Karagümrük 0-1 İskenderunspor 26.02.2025 | 22:42
01:27
GOL | Trabzonspor 5-2 Ç.Rizespor 26.02.2025 | 22:29
01:35
GOL | Trabzonspor 5-1 Ç.Rizespor 26.02.2025 | 22:24
01:10
GOL | Trabzonspor 1-0 Ç.Rizespor 26.02.2025 | 22:16