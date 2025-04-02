Video Türkiye Kupası GOL | Trabzonspor 1-0 Bodrum FK
GOL | Trabzonspor 1-0 Bodrum FK

GOL | Trabzonspor 1-0 Bodrum FK

02.04.2025 | 18:04

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Trabzonspor, 3. dakikada S. Banza’nın attığı golle Bodrum FK karşısında skoru 1-0’a getirdi.

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