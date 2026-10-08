Video Türkiye Kupası MAÇ ÖZETİ İZLE | Denizli İdmanyurdu 1959 SK 0-1 Serikspor
MAÇ ÖZETİ İZLE | Denizli İdmanyurdu 1959 SK 0-1 Serikspor

MAÇ ÖZETİ İZLE | Denizli İdmanyurdu 1959 SK 0-1 Serikspor

08 Ekim 2026 22:02

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eleme karşılaşmasında Denizli İdmanyurdu SK sahasında Serikspor'u konuk etti. Mücadeleyi Serikspor 1-0'lık skorla kazandı. İşte maçın özeti...

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