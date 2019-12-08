Kim Milyoner Olmak İster? 7 Aralık Cumartesi tüm soru ve cevapları tamamı izle! Milyoner'e damga vuran yarışmacı...

atv'nin rakipsiz yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 7 Aralık 2019 Cumartesi yayınlanan 849. Bölüm'e damga vuran yarışmacı! Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?'in 7 Aralık 2019 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümü birbirinden ilginç yarışmacı ve sorularla yine milyonları ekran başına topladı!