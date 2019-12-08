Kim Milyoner Olmak İster?'de "Umarım 'Caps'im yapılmaz" diyen Serpil Hanım bu soruyla sosyal medyada olay oldu! (7 Aralık Cumartesi)
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster?'de 7 Aralık 2019 Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacı Serpil Hanım elendiği soru ile sosyal medyada olay oldu! "Umarım 'Caps'im yapılmaz" diyen Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacısı Serpil Hanin bu soruya verdiği cevapla sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER? 7 ARALIK CUMARTESİ TÜM SORU VE CEVAPLARI TAMAMI İZLE! MİLYONER'E DAMGA VURAN YARIŞMACI...
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