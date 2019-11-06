Esra Erol 5 Kasım 2019 Salı canlı yayını tamamı tek parça kesintisiz izle! DNA testinin sonucu şoke etti!
Esra Erol'da programı 5 Kasım 2019 Salı günü canlı yayınında; Esra Erol'un açıkladığı DNA testi sonucu şoke etti! Esra Erol, canlı yayında DNA testi sonucuna göre; çocuğun babasının Ramazan Kıyak olmadığını açıkladı.
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