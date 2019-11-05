Esra Erol 4 Kasım 2019 Pazartesi canlı yayını kesintisiz tamamı tek parça izle! Evlilik çetesinin şeytani planları...

Esra Erol'da; kurdukları evlilik çetesiyle vatandaşların temiz duygularını istismar ederek maddi kazanç sağlayan dolandırıcıların şeytani planları bir bir deşifre edildi. Esra Erol, 4 Kasım 2019 Pazartesi günkü canlı yayında; Aydın Santor ve vatandaşların canını yakan çetenin kirli sırlarını ortaya çıkarmaya devem etti.