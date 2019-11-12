Levent Tüzemen'den canlı yayında flaş Galatasaray'da başkanlık seçimi ve Mustafa Cengiz açıklaması!
Artı Futbol'da Ender Bilgin'in konukları Evren Turhan, Emre Bol, Mehmet Yılmaz ve Serdar Sarıdağ oldu. Programa telefon bağlantısı ile katılan Spor Yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'da alınan seçim kararı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
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