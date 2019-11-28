Müge Anlı ile Tatlı Sertda canlı yayında gözyaşları sel oldu! 36 yıl sonra gelen o haber...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 28 Kasım 2019 Perşembe (bugün) canlı yayınında. mucize gibi bir olay gerçekleşti. Müge Anlı, 1983 yılında bir okulun önüne bırakılarak terk edilen Hatice Duman'ın annesini buldu! İşte Hatice Duman'ın 1983 yılında terk edilmesinin gözleri yaşartan o hikayesi...