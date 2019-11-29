Web TV Medya Müge Anlı'da canlı yayında gözyaşları sel oldu! (29 Kasım 2019 Cuma) 36 yıl sonra annesine böyle kavuştu...

Müge Anlı'da canlı yayında gözyaşları sel oldu! (29 Kasım 2019 Cuma) 36 yıl sonra annesine böyle kavuştu...

29.11.2019 | 11:51

Müge Anlı ile Tatlı Sert, programı 29 Kasım 2019 Cuma canlı yayınında; Hatice Duman, kendisini 3 yaşındayken terk edip giden annesi Zeynep Hanım'a kavuştu! Müge Anlı ve izleyicilerin de duygulandığı anlarda gözyaşları sel oldu...

MÜGE ANLI'YI CANLI YAYINDA ÇİLEDEN ÇIKARTAN OLAY! BAŞKASINDAN YAPTIĞI ÇOCUĞU ESKİ KOCASININ NÜFUSUNA KAYDETTİREN KADIN BİR DE...

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