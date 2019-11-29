Müge Anlı'da canlı yayında gözyaşları sel oldu! (29 Kasım 2019 Cuma) 36 yıl sonra annesine böyle kavuştu...

Müge Anlı ile Tatlı Sert, programı 29 Kasım 2019 Cuma canlı yayınında; Hatice Duman, kendisini 3 yaşındayken terk edip giden annesi Zeynep Hanım'a kavuştu! Müge Anlı ve izleyicilerin de duygulandığı anlarda gözyaşları sel oldu...