Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkartan olay! Başkasından yaptığı çocuğu eski kocasının nüfusuna kaydettiren kadın bir de...

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 29 Kasım 2019 (bugün) Cuma canlı yayınında; Müge Anlı, evliyken başka erkekten çocuk yapan ve çocuk yaptığı adamı karakola şikayete den kadının rahatlığı karşısında çileden çıktı! Müge Anlı, sürekli karakola şikayet edildiği için ortadan kaybolan Metin Yılmaz'ın başkası ile evliyken çocuk yaptığı Özlem Hanım'a "Sen de nikah kıymadan adamdan hamile kalmayacaktın!" dedi. Canlı yayına telefonla bağlanan kayıp Metin Yılmaz'ın ağabeyi, kardeşinden yaptığı çocuğu eski kocası üzerine nüfusa kaydettiren ve kardeşini polis dayısı ile tehdit ettiği iddia edilen Özlem Hanım'a kardeşinin onunla görüşmek istemediğini söyledi.