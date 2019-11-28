Müge Anlı (28 Kasım 2019 Perşembe) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Gelen o haberle gözyaşları sel oldu...
atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 28 Kasım 2019 Perşembe (bugün) canlı yayında; 36 yıl sonra gelen haber stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu!17 Kasım'da Aydın'da kaybolan iki çocuk annesi Zuhal Hanım bulundu! Kalebaşı köyü sakinleri ''Müge Anlı Hatıra Ormanı'' için ağaç diktiler! 1983 yılında okul önüne bırakılan Hatice Duman'ın annesi bulundu!
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