Müge Anlı'da Mehmet Avcı cinayetinde şok iddia!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 28 Kasım 2019 Perşembe canlı yayınında; Müge Anlı, sürekli evli kadınlarla ilişki yaşadığı için öldürüldüğü iddia edilen Mehmet Avcı cinayeti ile ilgili yeni bilgilere ulaştı.