Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! 36 yıl sonra canlı yayında gelen o haber...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 28 Kasım 2019 Perşembe (bugün) canlı yayınında. mucize gibi bir olay gerçekleşti. Müge Anlı, 1983 yılında bir okulun önüne bırakılarak terk edilen Hatice Duman'ın annesini buldu! İşte Hatice Duman'ın 1983 yılında terk edilmesinin gözleri yaşartan o hikayesi...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:30
00:47
Yemin 129. Bölüm (28 Kasım 2019 Perşembe) fragmanı yayınlandı izle! 28.11.2019 | 09:38
02:12
02:40
Naim Süleymanoğlu filminin oyuncu kadrosu! Naim filmi oyuncuları kimler? 27.11.2019 | 15:08
00:50
Yemin Dizisi 128. son bölüm fragmanı izle! 27.11.2019 | 15:02
02:14:12
03:14
00:48
Afili Aşk 24. son bölüm fragmanı izle! 27.11.2019 | 11:09
03:22
01:59:56
00:54
Çocuk 11. son bölüm ikinci fragmanı izle! 26.11.2019 | 14:48
02:12:22
02:40
02:32
03:54
00:50
Yemin 127.Bölüm (26 Kasım 2019 Salı) fragmanı yayınlandı izle! 26.11.2019 | 09:10
12:05
02:00:54
00:56
Zalim İstanbul 21. bölüm fragmanı 26.11.2019 | 00:48