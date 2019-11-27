Müge Anlı'da ceset, katilin gösterdiği yerde bulundu! (27 Kasım 2019 Çarşamba)
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 27 Kasım 2019 Çarşamba, karısının sevgilisi tarafından öldürülen talihsiz koca Turgut Özyürek'in cesedi, katil Hayrettin Atasoy'un tarif ettiği yerde bulundu! Necla Özyürek'in 7. kocası Turgut Özyürek'i, sevgilisi Hayrettin Atasoy'un iş buyldum bahanesi ile kandırıp öldürdüğü ortaya çıkmıştı.
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