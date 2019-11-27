Müge Anlı (27 Kasım 2019 Çarşamba) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Sevgilisinin kocasını öldüren katilden şok sözler...
Gündem belirleyen program Müge Anlı ile Tatlı Sert, 27 Kasım 2019 Çarşamba (bugün) canlı yayınında; Müge Anlı, sevgilisinin kocasını öldüren katilin sözlerine tepki gösterdi! Müge Anlı, evli kadınlarla ilişkisi sebebiyle bağ evinde öldürüldüğü iddia edilen Mehmet Avcı'nın katilini de aramaya devam ediyor...Turgut Özyürek'in cesedi katil zanlısının işaret ettiği yerde bulundu! Necla Özyürek ve katil zanlısı sevgilisi cezaevinde! Bağ evindeki cinayette katil kim?
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