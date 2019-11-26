Müge Anlı'da yasak aşk cinayeti şoku! (26 Kasım 2019 Salı) Aldatılan kocayı karısının sevgilisi götürdüğü ormanlık alanda...

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 26 Kasım 2019 Salı (bugün) canlı yayınında kayıp Turgut Özyürek'i karısı Necla Özyürek'in sevgilisi 33 yaşındaki Hayrettin Atasoy'un öldürdüğü ortaya çıktı! 7 kez evlenen Necla Özyürek'in son kocası Turgut Özyürek'in cinayeti ile ilgisi araştırılıyor.