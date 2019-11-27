Müge Anlı'da katilden şoke eden sözler! (27 Kasım 2019 Çarşamba) Sevgilisinin kocasını öldüren katilden tepki çeken açıklamalar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 27 Kasım 2019 Çarşamba (bugün) canlı yayınında; Necla Özyürek'in 7. kocası Turgut Özyürek'i öldürdüğünü itiraf eden Hayrettin Atasoy, olaydan pişman olmadığını ve aşkı için yaptığını ve hala çok aşık olduğunu söylediği anlar tepki çekti! Müge Anlı , yasak aşk cinayetinde; 7. koca merhum Turgut Özyürek'i öldüren Hayrettin Atasoy, ve cinayeti azmettiren 7 kez evlenen Necla Özyürek'in tutuklandığı haberini de izleyicileriyle paylaştı.