Müge Anlı'da kan donduran cinayet! 7. kocasını sevgilisine öldürten kadın kaçarken böyle yakalandı... (26 Kasım 2019 Salı)
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 7. kocası Turgut Özyürek'i genç sevgilisi Hayrettin Atasoy'a öldürten Necla Özyürek'in polis tarafından kaçarken yakalandığı açıklandı. (26 Kasım 2019 Salı bugün) Müge Anlı'nın defalarca itirafa zorladığı cinayetin azmettiricisi Necla Özyürek'in 58 yaşındaki 7. kocası Turgut Özyürek'i 33 yaşındaki sevgilisi Hayrettin Atasoy'a döverek öldürttüğü anlaşıldı.
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