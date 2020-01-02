Arda Turan'dan flaş açıklama! Arda Turan Galatasaray'a mı dönüyor? (02 Ocak 2020 Perşembe)
Bir süredir Galatasaray'a döneceği konuşulan ünlü futbolcu Arda Turan yaptığı flaş açıklamayla iddiaları doğrular nitelikte konuştu! Arda Turan, yaptığı açıklamada; Galatasaray'a döneceği yönündeki iddiaları güçlendirecek şekilde "Bedava oynarım" dedi.
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