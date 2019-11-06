Başkan Erdoğan: "Bağdadi'nin hanımını yakaladık"

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. DEAŞ'ın öldürülen elebaşı Bağdadi'nin eşinin yakalandığını ilk kez açıklayan Başkan Erdoğan, "DEAŞ elebaşı Bağdadi kendini imha etti. ABD bununla ilgili iletişim kampanyası başlattı. İlk defa bugün burada açıklıyorum. Biz de hanımını yakaladık, yaygara yapmadık. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini; onları üstelik de Suriye tarafında bunları yakaladık.