Binali Yıldırım "Biz herkesi seviyoruz, bizi sevmeyenleri de seviyoruz"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Cami çıkışında vatandaşlarla tek tek tokalaşan Yıldırım, yoğun ilgiyle karşılaştı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Seçim koordinasyon merkezimiz bugün Eyüpsultan'da program hazırlamışlar. Bu çerçevede buradayız. Buradan programa gideceğiz" şeklinde konuştu.



Katıldığı bir programda atılan 'Her şey güzel olacak' sloganlarına gülümseyerek karşılık vermesinin sorulması üzerine Yıldırım, "Yoruma ihtiyaç var mı? Biz herkesi seviyoruz. Bizi sevmeyenleri de seviyoruz" dedi.