Cumhurbaşkanı Erdoğan "Birisi tutturmuş Albatros Albatros! nedir bu sahi?"

İstanbul Büyükçekmece AK Parti Mitingi'nde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mesele meydanlarda vadettiğini yerine getirmektir. Yani asıl mesele sözünün eri olabilmektir. Hamdolsun biz bunu yaptık. Bizim referansımız son 25 yılda bu şehre kazandırdıklarımızdır. Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni yaptık mı? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü üçüncü köprü olarak yaptık mı? Osmangazi Köprüsü'nü İstanbul-İzmir için yaptık mı? Bunları Binali kardeşimle beraber yaptık. Bu öyle cek cakla değil, laf ola beri gele değil, icraat icraat! Birisi buralarda tutturmuş bir Albatros, Albatros. Nedir bu? Birilerine peşkeş çekiliyor" dedi.