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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seni gönülden selamlıyorum Çanakkale"

8 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Törenlerinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Çanakkale Zaferi'nin önemine değinerek "Yer üstün yiğit otağı, yer altın şehit yatağı. Yere düşürmez bayrağın, geçilmezsin Çanakkale, sefer senin, zafer senin, bu gök bu denizler senin. Kaleden sağlam bedenin. Geçilmezsin Çanakkale. Çanakkale, istiklalimizin kalesi Çanakkale. Serden geçen ama yurttan geçmeyen milletimizin yari Çanakkale. 104 yıldır kalbimizde sönmeyen bir ocak gibi tüten Çanakkale. Seni gönülden selamlıyorum Çanakkale" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seni gönülden selamlıyorum Çanakkale"
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