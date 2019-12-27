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Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili tanıttı

27.12.2019 | 16:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Tanıtım Toplantısı ve Bilişim Vadisi’nin Resmi Açılış Töreni’nde konuştu.

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