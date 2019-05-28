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Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen 'Pençe Harekatı' kamerada

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine başlatılan 'Pençe Harekatı' ile ilgili görüntüleri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019 öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00'de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekât başlatılmıştır. Operasyon ATAK helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir.


Bu harekât ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır" denildi.

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Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen 'Pençe Harekatı' kamerada
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