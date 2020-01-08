İran, ABD'ni Irak'taki üslerine saldırmadan önce bu video yayınlanmış!
İran’ın gece yarısından sonra Irak’taki Amerikan üslerine gerçekleştirdiği balistik füze saldırısıyla birlikte İran-Amerika arasındaki gerilim yeni bir noktaya tırmandı. Füze saldırısından önce, dün gece İran devlet televizyonu ve diğer televizyon kanallarında yayınlanan bir video dikkat çekti.
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