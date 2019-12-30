İşte tüm detaylarıyla Kanalİstanbul projesi! İstanbul'a neler kazandıracak?
Türkiye'yi hem ekonomik hem de uluslararası anlamda ileriye taşıyacak 'Kanal İstanbul' projesi İstanbul'a neler kazandıracak? Proje, İstanbul’da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak, can ve mal güvenliğini tesis edecek, 10 bin yeni istihdam sağlayacak, ekonomiye değer katacak, İstanbul’un tarihi deniz ticaret merkezi olma konumunu güçlendirecek...
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