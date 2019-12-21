"Kılıçdaroğlu CHP'sinin FETÖ ile kurmuş olduğu o derin ittifakın göstergesidir"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kendisinden 25 milyon rüşvet istediğini iddia eden CHP eski Milletvekili Sinan Aygün katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aygün, CHP’den aday olmayı kendisi teklif ettiğinde, ‘Ben bunu hakaret sayarım’ diyen Yavaş’ın daha sonra FETÖ’cü Ayhan Atalay’ın iknaları sonucu aday olduğunu iddia etti. Siyasetçi - Yazar Mehmet Metiner, A Haber canlı yayınında; CHP eski Milletvekili Sinan Aygün'ün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve FETÖ ilişkileri ile ilgili iddiaları A Haber canlı yayınında yorumladı.