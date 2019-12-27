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Yerli otomobil tanıtıldı! İşte yerli otomobilin tüm özellikleri... TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobili anlattı...

27.12.2019 | 15:21

Herkesin merakla beklediği yerli ve milli otomobil tanıtıldı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Gebze'deki tanıtım töreninde; TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin özelliklerini anlattı.

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