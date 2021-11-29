Alkollü araç kullanma cezası 2021: Alkollü araç kullanma cezası ne kadar, kaç TL?

Ülkemizde ve dünyada ısrarla alkollü araç kullanarak hem kendi hem de başkalarının can güvenliğini tehlikeye sokan kişiler büyük cezalara çarptırılmaktadır. Vücutta algı ve reflekslerde yavaşlama gibi etkileri nedeni ile alkollü araç kullanmanın oldukça sakıncalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Alkollü araç kullanmanın cezası geçen yıllarda da olduğu gibi 2021 yılının gelmesi ile birlikte düzenlendi. Aynı zamanda trafikte kaza risklerini önlemek için yeni cezaların daha caydırıcı olması hedefleniyor.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI NE KADAR?

Alkol metre ile yapılan değerlendirme esnasında sürücü alkollü çıktığı takdirde para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca trafikten men edilerek, kişinin sürücü belgesine Trafik Polisi tarafından el konur. Alkollü araç kullanımı suçundan 2. Kere yakalanan sürücü tekrar para cezasına çarptırılarak ehliyetine 2 yıl el konur. Şayet şahıs 3. defa alkollü araç kullanırken tespit edilirse yine para cezası ile cezalandırılır, trafikten uzaklaştırılır ve sürücü belgesi 5 yıl süre ile Trafik Polisi tarafından geri alınır. Aynı zamanda 6 aydan az olmamak kaydı ile hafif hapis cezası devreye girer. 5 yıl süre ile ehliyetlerine el konan şahıslar 5. yılın sonunda psikiyatri muayenesi ve psikoteknik değerlendirme sonrası uygun görülen kişilere sürüce belgeleri geri verilir. Alkollü araç kullanma cezası ne kadar sorusunun yanıtı ise şöyledir;

İlk defa alkollü yakalanan sürücü 1.340 TL

İkinci kez alkollü araç kullanırken tespit edilen sürücü 1.679 TL

Üçüncü kez ve daha fazla alkollü araç kullanırken tespit edilen sürücüler 2.698 TL trafik ceza ödemek mecburiyetindedir.

Alkollü araç kullanımı nedeni ile ceza alan sürücüler erken ödeme yaptığı takdirde %25 trafik cezası indiriminden faydalanabilirler. %25'lik indirim alınması demek ise para cezasında karşınıza çıkacak aşağıdaki rakamları ifade etmektedir;

1.340 TL olarak belirlenen para cezası 1.005 TL

1.679 TL olarak belirlenen para cezası 1.259,25

2.698 TL olarak belirlenen para cezası 2.023,50 olacak şekilde kişiler ödemelerini yapabilirler.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA PROMİL SINIRI

Karayolları Trafik Kanunu'na göre belirli oranda alkol alan kişiler para cezası ile cezalandırılmakta ve bir süre sürücü belgelerine el konulmaktadır. Özel araç kullananlar için promil sınırı 50'dir. Alkol testi denetimden geçen kişilerin kanında 50 promil ve üzeri alkol bulunan kişilere para cezası kesilir ve ehliyetlerine el konur.

Özel araçlar dışında motorlu araçlarda ise sınır 20 promildir. Örneğin ticari araç kullanan şahsın kanında 20 promil alkole rastlandığı takdirde kişi hem para cezası hem de sürücü belgesine el koyma uygulaması ile karşı karşıya kalır.

Öte yandan 100 promil alkol sınırını aşan sürücüler idari para cezasına ek olarak alkollü araç kullanma cezası, ehliyete el koyma durumu ile sonlanmaktadır.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI MAHKEME KARARLARI

Alkollü araç kullanımı nedeni ile açılan ceza davaları 2 gruba ayrılmaktadır. Olası bir kaza sonucu yaralanma ve can kaybı mevcutsa bu durumda yasa hükümlerini ortaya koymakta, alkollü araç kullanımı ise manevi unsurun incelenmesi süresinde ele alınacaktır. Ancak bir kaza söz konusu değilse trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan dolayı TCK 179'dan kaynaklı bir ceza davası devreye girer.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI NEREYE ÖDENİR?

Tarikte kişiye kesilen para cezaları alkollü araç kullanma para cezası da dahil olmak üzere Edevlet trafik sorgulama ve ödeme linki üzerinden, banka ve PTT şubelerinde ödenmektedir. Aynı zamanda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın web sitesi aracılığı ile ödemeler yapılabilir.