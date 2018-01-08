Kılıçdaroğlu tarihi bir konuşma yaptı.

"Herkes düşüncesini özgürce ifade edebilsin, her gazeteci düşündüğünü özgürce yazabilsin" dedi.

Yani, bundan böyle beğenmediği gazetecilere küfür etmeyecek.

Onları gazetelerinden kovdurmak isteyecek kadar küçülmeyecek.

Biz böyle anladık, böyle anlamak isteriz.

Yani artık Kemal Bey'den işine gelen gazeteciye "sayın", işine gelmeyen gazeteciye "şaklaban" şeklinde bir hitap da yok...

Kemal Bey'dir bu, sabah ak dediğine akşam kara demesiyle ünlüdür, bakalım sözünü tutacak mı?

Ama hayır, onun derdi hapisteki gazeteciler...

Hani şu, içeri attırdıkları gazeteciler için "gazetecilikten tutuklanmadılar" yazan gazeteciler vardı ya, işte onlar...

***

***