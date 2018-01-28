Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Engin Ardıç > Afiyet olsun
ENGİN ARDIÇ
28 Ocak 2018, Pazar ENGİN ARDIÇ

Afiyet olsun

Açlık grevi yapan iki kişi vardı, grev 324 gündür sürüyordu...
Açlık grevinde, biliyorsunuz, aç kalınıyor ama "hafif gıdalar" alınabiliyor.
Aslında, zayıflamak isteyen muhalif hanımlar için "ideal" bir yöntem.
Hem kilo veriyorsun hem hükümete çakıyorsun.
Muhalif basın bu açlık grevine yaslandı da yaslandı, "ha öldüler ha ölecekler" havası yaratıp bunu hükümete "vurmak" için kullandı.
Grevciler, yaptıkları grevin amacını "kovulmuş oldukları işlerine iade" olarak açıklamışlardı. Yani, işlerine iade edildikleri anda grevi bitireceklerdi.
Bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdular, reddedildiler.
Şimdi, 324 gün sonra Komisyonu'ndan da karar çıktı:
Karar, red. Yani işlerine iade edilmeyecekler.
Bunun üzerine grevci vatandaşlar ne mi yaptılar?
Grevden vazgeçtiler!
Yargı yoluna başvuracaklarmış...
Aklımıza iki şey geliyor. Bir:
"Madem öyleydi, biz bunu niye yedik?" diye biten ünlü fıkra...
İki: Muhalif basın sömürmek için kendine daha ciddi konular arasın.
Örneğin, 'nun yürüyüşte düşen tırnakları... Sevimsiz hatta iğrenç ama etkileyici...

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
YAZARA MAİL GÖNDER
BİZE ULAŞIN