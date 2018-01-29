Umut Oran, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmiş.

İyi etmiş.

Gerekçe olarak, bu örgütün Afrin operasyonumuza önyargılı ve kötü niyetli yaklaşımını gösteriyor... Haklıdır. SE bu konuda hem ters bir bildiri yayınlamış, hem de başkan yardımcısına danışmaya, en azından bir haber bile vermeye tenezzül etmemiş.

Bu, bizim İttihatçılar'ın Batılı solculardan yediği ilk kazık değildir!

1910 yılında, İtalyan emperyalistleri Libya'ya saldırdıkları zaman, İtalyan sosyalistleri de masonları da domuz topu gibi birleşmişler, Türkiye'ye karşı bir tavır takınmışlardı... İttihatçılar apışıp kalmışlardı... Güvendikleri dağlara kar yağıyordu!

Nitekim, 1911 yılında "Avrupai liberalizme" sırtlarını dönüp Türkçü ve Turancı bir politikaya yönelmelerinde, Batı'dan yedikleri bu kazık çok etkili olmuştur.

Açın okuyun Ömer Seyfettin'i, özellikle "Primo Türk Çocuğu" adlı öyküsünü, saftırık bir İttihatçı masonun aymazlığını ve yaşadığı hayal kırıklığını görün.

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