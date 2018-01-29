Umut Oran, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmiş.***
İyi etmiş.
Gerekçe olarak, bu örgütün Afrin operasyonumuza önyargılı ve kötü niyetli yaklaşımını gösteriyor... Haklıdır. SE bu konuda hem ters bir bildiri yayınlamış, hem de başkan yardımcısına danışmaya, en azından bir haber bile vermeye tenezzül etmemiş.
Bu, bizim İttihatçılar'ın Batılı solculardan yediği ilk kazık değildir!
1910 yılında, İtalyan emperyalistleri Libya'ya saldırdıkları zaman, İtalyan sosyalistleri de masonları da domuz topu gibi birleşmişler, Türkiye'ye karşı bir tavır takınmışlardı... İttihatçılar apışıp kalmışlardı... Güvendikleri dağlara kar yağıyordu!
Nitekim, 1911 yılında "Avrupai liberalizme" sırtlarını dönüp Türkçü ve Turancı bir politikaya yönelmelerinde, Batı'dan yedikleri bu kazık çok etkili olmuştur.
Açın okuyun Ömer Seyfettin'i, özellikle "Primo Türk Çocuğu" adlı öyküsünü, saftırık bir İttihatçı masonun aymazlığını ve yaşadığı hayal kırıklığını görün.
Farkında mısınız bilmem, uzun zamandır "sosyaldemokrat
" lafını tedavülden kaldırdılar.
Atatürk'ün "askeri
" mi yoksa "yoldaşı
" mı olduklarını tartışıyorlar, bunun solun s'siyle ilgisi yoktur. CHP
sosyalist olmadığı gibi sosyaldemokrat bile değil.
Atatürk de değildi!
Üye olduğu Sosyalist Enternasyonal de sosyalist falan değildir, lafta öyledir ancak.
Ama bu örgüte üye olmak CHP'ye haketmediği bir "uluslararası hava
" sağlıyor, birçok ahmak Türk sosyalistinin de CHP'yi desteklemesine yol açıyor.
Batı'da sosyalistler fena halde bunalımdalar. Ne yapacaklarını şaşırdılar. (Komünistler de artık ancak "hoş olmayan bir seda
" sayılıyorlar.) Fransa
'da Sarkozy'nin politikalarından
bunalan seçmen, Sosyalist Parti
'yi
ve François Hollande'ı iktidara getirmişti,
Hollande çok kısa sürede çuvalladı,
parti de dibe vurdu. Macron böyle
kazandı. (Şimdi o da başaşağı gidiyor.)
Sosyalist Enternasyonal, sosyalizmden
çoktan vazgeçmiş ama öyle olduğunu
söylemekten utanmayan bir
fosildir. (Hem de ne zamandan beri?
Taa 1959'da Alman Sosyaldemokrat Partisi'nin ünlü "Bad Godesberg Programı'yla
" bunu itiraf etmesinden beri.)
CHP'nin orada yeri de işi de yoktur.
Ama bu üyelik, Bülent Ecevit
, Erdal İnönü
, Deniz Baykal
, şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu
gibi adamlara "oralara gidip toplantılara katılma ve bunun havasını Türkiye'de basma
" olanağı sağlamıştır.
Toplantıda uyumamak şartıyla tabii! İnönü ve Baykal bir tarihte konuşmalar sırasında horul horul uyurken "objektiflere yakalanmışlardı
"... (Eh, hep sosyete dilberleri yakalanacak değil ya.)
CHP hemen oradan çıksın. Şu son bildiri skandalı iyi bir bahane ve de fırsattır.
Ya da bir duyuru yayınlasın, desin ki:
"Biz sosyalist ya da sosyaldemokrat falan değiliz, Biz, Alevi Kemalistler ile Alevi olmayan Kemalistler'in birbirini yediği bir gayya kuyusuyuz, o kadar
."