CHP kurultayı adı verilen komedi filminde, 1081 delege Sayın Kemal'in aday olması için imza vermiş, fakat oylamada Sayın Kemal'e çıka çıka 790 oy çıkmış...

Yani tam 291 kişi kendi adayına oy vermemiş!

Canım belki son anda fikir değiştirmişlerdir... Hidayete ermişlerdir, alınlarında ışığı görmüşlerdir, ne bileyim ben...

Belki de bunlar "kripto Muharremci" ama imza verme işlemi "açık" olduğu için korktular, oylama "gizli" olduğu için bu sefer korkmadılar...

Peki genel seçimde ne yaparlar?

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