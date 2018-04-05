Bizim Kemal, "cumhuriyetin bir kadın devrimi" olduğunu söylemiş...

Komedi tiyatrosuna dönüştürdüğü salı toplantılarından sonuncusunda. (Nasıl kadınların "altın günleri" falan varsa, CHP'nin de "salı günleri" var.) Salı sallanır derler, bizim Kemal de salıları sallıyor.

"Nasıl cumhuriyet bir kadın devrimiyse, 2019 devriminin sahipleri de kadınlar olacak"mış...

Gözünüz aydın, seneye devrim var yani.

CHP iktidara gelecek...

Bizim Kemal okumuş adamdır. Elazığ Ticaret Lisesi'ni bile bitirmişliği vardır.

Daha önce de, Atatürk'ün ölümünden iki yıl sonra kurulan Köy Enstitüleri'ni Atatürk'e daha cumhuriyetin başında kurdurmuş ("Atatürk Köy Enstitüleri'ni kurarak işe başladı"), hatta Atatürk'e, ölümünden bir yıl sonra, 1939'da "zeytin kanunu" bile çıkarttırmıştı...

Parvus namıyla maruf Alman casusu Alexander Helphand'ı da "Türk büyüğü" sanıyordu.

Bize ne yahu, CHP semalarında bir yıldız gibi parlayan Boğaziçi mezunu arkadaşlarımız düşünsünler.

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