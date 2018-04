Muhalif basının "Tayyip düşmanları" arasında umudunu Meral Akşener'e bağlayan bazı zavallılar var...

Bildik müseccel faşistler.

Devlet Bahçeli'ye AKP ile ittifak yaptığı için "gıcık kapan", CHP'yi desteklemeyi de kendine yediremeyen "yetiksizler" bunlar. (Afrin'e ağızlarını açamıyorlar.) Öte yandan gene Tayyip düşmanlığıyla umudunu Akşener'e bağlayan bazı "müseccel komünistlerin" varlığı da bu acıklı güldürüye ayrı bir lezzet katıyor.

Utanmasalar Akşener'in iktidara yürüdüğünü yazacaklar ama o kadarına cesaret edemiyorlar, kendi müşterileri bile gülecek buna...

Şimdilik, bir yandan "medya niçin Akşener'e ilgi göstermiyor" diye ağlarken, bir yandan da "ikinci tura ya CHP'nin adayı kalır ya Akşener" diye züğürt tesellisi arıyorlar.

Dillerine pelesenk ettikleri diğer bir konu "erken seçim"...

Böyle bir şey yok. Erken seçim yok.

Olsun. Onlar "seçim iklimine girildi" diye söze başlıyorlar, çünkü bir an önce girilmesini istiyorlar.

Çünkü satacak başka malları yok.

Ekmekleri "seçim kulisleri"...

Öyle bir kulis de yok.

Ama akılları başka şeye ermez ki...

***

Peki, bir an için onları adam yerine koyup meseleye eğilelim.

Herhangi bir "muhalefet ittifakının" ancak içinde HDP olursa bir "kıymet-i harbiyesi" olabilir.

Ama hiçkimsenin HDP ile ittifak yapmaya maçası sıkmıyor.

Bunun dışında her türlü ittifak (Saadet Partisi dahil!), bir "harf kalabalığı" olmaktan öteye gidemez.

Dolayısıyla, kem küm eder görünen CHP'de bile "kimseyle ittifak mittifak yapmama" görüşü ağır bastı.

Zaten meclise kimin kaç koltukla gireceği de seçmenin umurunda değil.

Önemli olan cumhurbaşkanlığı.

Orada da bütün umutları, ama bütün umutları "seçimi ikinci tura bıraktırabilmek"...

Bunu başarırlarsa "seçimi kazandık" havasına da girebilirler hani. (Zaten Kılıçdaroğlu'na sorarsanız CHP her seçimi kazanıyor ama "hakemler garez olmuşlar" bir kere...) Tayyip Erdoğan birinci turda kazanırsa (ki öyle olacak), seçimden sonra bugün "kraliçe" yaptıkları Akşener'den Allah'ın selamını bile esirgeyecektir bunlar.

Bu arada biz ne mi yapıyoruz?

Bizim Yozgatlı'nın Ertuğrul ağabeyinden öğrendiği şekilde "dönme" çabalarını ve ufak ufak "CHP'ye çakma" girişimlerini eğlenerek izliyoruz...

Bu arada Tayyip Erdoğan da ne mi yapıyor?

Hiç canım, ilk Türk nükleer santralının temelini atmak gibi önemsiz(!) işlerle uğraşıyor!

***

İktidara götürecek amansız şarkı

"Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal,

Sanki Mustafa Kemal!

Bizim çocuklar

Evlad-ı fatihan derler,

Adı Meral!"

İP kurultayından...